忙しい毎日に、ふっと力を抜ける癒しの時間を。サンエックスと温浴ブランド「おふろcafé」による人気コラボイベント「リラックマ×おふろcaféおふろあがりのごゆるりタイム2026」が、2026年1月9日(金)～4月5日(日)の期間、全国13店舗で開催されます。おふろや館内、カフェを舞台に、リラックマたちと一緒に楽しむ“ごゆるり体験”がパワーアップ♡日常を忘れて、心も体もゆるむひとときを過ごせます。