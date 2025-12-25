ＪＲ北海道は２４日、ＪＲ札幌病院（札幌市）で特定保健指導を受けた社員の人数を水増しし、指導を委託するジェイアールグループ健康保険組合（東京）に実態を上回る委託費を請求していたと発表した。水増しは１７年前から行っていたとみられ、現在は過大請求分の算出を進めており、同健保に返還する考え。特定保健指導は２００８年に始まった制度。特定健診で生活習慣病のリスクが高いと判断された社員を対象に、保健師らが面