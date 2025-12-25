2社の不要品回収業者に見積もりをお願いしたら、1社は8万8000円、もう1社は3万円。当然、安い方にお願いしたら、当日に追加料金が発生して36万円に。なぜ、そんな事態に…そして、その後は？【動画】不用品回収3万円の見積もりが……高額になったワケは？滋賀県を中心に、京都、大阪、三重、岐阜などで不用品の回収・買い取りを行う『Life goes on』代表の中澤さんがThreadsなどSNSで注意喚起。「必ず複数の不用品回収会社から見積