【ワシントン＝阿部真司】米国防総省は２３日、中国の軍事・安全保障に関する年次報告書を公表した。中国軍が現在３隻保有している空母戦力について、２０３５年までに計９隻体制にしようとしているとの見通しを示した。中国は今年１１月、３隻目となる「福建」を就役させた。報告書は、中国が今後１０年間で、さらに６隻の建造を計画していると指摘した。米軍は現在、空母を１１隻保有している。「福建」は今月中旬に台湾海峡