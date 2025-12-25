“令和最強のメリハリボディ”と称される澄田綾乃（26）が、4thDVD『ぶち好きっちゃ』の発売を記念したリアルイベントを2026年1月10日に開催する。会場は東京・神保町の書泉グランデで、私服や水着での撮影タイムなど、ファンとの距離の近さが特徴の内容となっている。【写真】美ボディ全開！地元で衝撃グラビアを披露した澄田綾乃イベントは2部制で行われ、1部は午後5時、2部は午後6時30分からスタートする。参加券の種類によ