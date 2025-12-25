NY株式24日（NY時間13:31）（日本時間03:31） ダウ平均48731.16（+288.75+0.60%） S＆P5006932.05（+22.26+0.32%） ナスダック23613.31（+51.47+0.22%） CME日経平均先物50555（大証終比：+215+0.43%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は５日続伸。クリスマス・イブで様子見の雰囲気が広がる中、ＩＴ・ハイテク株はまちまちな値動きとなったものの、生活必需品や不動産、金融など他のセク