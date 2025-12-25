米国債利回り（NY時間14:32）（日本時間04:32） 米2年債 3.501（-0.031） 米10年債4.134（-0.029） 米30年債4.794（-0.030） 期待インフレ率2.235（-0.005） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。朝方は労働市場の底堅さを示すデータが出ていたことから、投資家はＦＲＢが来月に金利を据え置くと予想している。新規失業保険申請件数は減少し、レイオフ増加の