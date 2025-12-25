出国ラッシュのピークは、28日の日曜日となりそうです。成田空港の年末年始の利用者数は、国際線で約95万人が見込まれています。最も混雑するのは、国際線の出国が12月28日で、帰国は1月4日となる見通しです。成田空港会社は、混雑に備え時間に余裕を持って到着するよう呼びかけています。