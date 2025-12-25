2025年の平均気温が、過去3番目の高さになる見通しであることが分かりました。気象庁は、2025年1月から11月までの平均気温についてデータを算出したところ、1898年の統計を開始して以降、過去3番目の高さになる見通しだと発表しました。2025年の平均気温は平年と比べて1.25度高いということです。また、海面水温についても統計を開始した1908年以降、過去3番目の高さになる見通しです。全国的に暖かい空気に覆われやすかったことや