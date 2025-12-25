【ワシントン共同】米政府当局者は24日、米国が軍事的圧力を強めているベネズエラへの対応を巡り、ホワイトハウスが米軍に、少なくとも今後2カ月間はベネズエラ産原油の「封鎖」に専念するよう指示したと明かした。ロイター通信が報じた。石油タンカー拿捕などで原油輸出を滞らせ、反米マドゥロ政権の退陣を迫る狙いとみられる。ベネズエラは世界有数の産油国で、経済は石油関連の輸出に依存。トランプ大統領はベネズエラを出