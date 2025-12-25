※2025年10月撮影トップ画像は、近藤勇陣屋跡。何でイキナリ新撰組？流山市観光協会の流山散歩に拠れば「幕末、流山は新撰組が屯集した地であり、最後の陣営地となりました。流山に集まっているとの情報を得た新政府軍に包囲された勇は、「流山に兵火を上げることは町の人々を苦しめることになる」と、流山を兵火に巻き込むことを嫌がり、慶応4年（1868）ここで自首をします。彼が流山を陣営地に選んだ理由は定かではありませんが