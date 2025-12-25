12月26日（金）よる7時〜9時54分 日本テレビ系で放送の「うわっ！ダマされた大賞2025」は、豪華芸能人がダマしダマされダマし合う、今年のドッキリ総決算3時間SP！自称ドッキリのプロフェッショナル・出川哲朗が、その時々の流行キャラクターに扮しドッキリを仕掛ける人気シリーズでは、今年開催された大阪・関西万博にインスピレーションを受け、「出川万博」を開催。出川がミャクミャクならぬ“デガデガ”に扮し、万博にちなんだ