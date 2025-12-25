この記事をまとめると ■2025年11下旬から12月上旬にかけてバンコクモーターエキスポが開催された ■タイの新車市場は洪水被害などにより低迷している ■日本メーカーのHEVがタイで高く評価されており人気を集めている タイではHEVが人気カテゴリーに 2025年11下旬から12月上旬にかけ、タイの首都バンコク近郊で開催された、モーターエキスポ2025（第42回タイランド・国際・モーターエキスポ／通称バンコクモーターエキスポ）取