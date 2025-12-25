◇バスケットボール ウインターカップ2025 (12月23日〜29日)高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」は24日、男子は前日に続いて1回戦の8試合が行われました。長崎県代表の瓊浦は、秋田工業に108-71と攻撃力を発揮し勝利。同じく興南が海部に104-60と100点ゲームで勝ち進んでいます。また今夏のインターハイベスト8の東山とベスト16の中部大第一の強豪対決は、終盤まで熱戦を繰り広げますが、東山が第4クオーター