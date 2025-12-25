12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に長崎県代表として出場するのが九州文化学園です。12月29日の選手権全国大会の1回戦ではUvanceとどろきスタジアムby Fujitsuで、静岡県代表の浜松開誠館高校と対戦します。その長崎県代表九州文化学園の応援したい5つのポイントを紹介します。1.共学〜女子校〜共学の変遷1951年に男女共学の学校として開校した九州文化学園。1956年に女子校に転換しましたが、50年後の2006年