◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)前回大会、10時間41分19秒の新記録で2連覇を達成した青山学院大学。通算8度の総合優勝を誇る強豪は、箱根路の区間記録を4つ持っています。その1つが前回大会で生まれた5区・若林宏樹選手（当時4年生）の好記録。歴代の“山の神”を超えた1時間09分11秒を叩き出し、4区小田原中継所では45秒先を走っていた中央大学を捉え、区間新記録で往路優勝の立役者となりました