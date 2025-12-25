NPB(日本野球機構)が24日、中日のカルロス・モニエル選手の自由契約を公示しました。モニエル選手はキューバ出身、190センチ、24歳の外野手で23年のオフシーズンに育成選手として入団。今季2軍では41試合に出場し3本塁打、15打点、打率.224の成績でした。中日ではモニエル選手のほか、ジュニオル・マルテ投手とマイケル・チェイビス選手の外国人3選手が自由契約となっています。