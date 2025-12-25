お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が出演する『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の大人気シリーズ「名探偵津田」の第4話「〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」の解決編が24日に放送された。シリーズ常連となっている理花演じる森山未唯とのロマンスの結末、そして津田の言動に爆笑が巻き起こった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】名探偵津田とついに口づけを交わした美女！かわいらしい着