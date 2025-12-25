杉咲花が主演する2026年1月14日スタートの新水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系／毎週水曜22時）に、追加キャストとして水沢林太郎、野内まる、志田彩良、倉悠貴、〓俊太郎らの出演が決定。主人公がこれまで出会ってきた“恋人たち”も明らかになった。【写真】『冬のなんかさ、春のなんかね』新キャストの場面カットが公開本作は、主演・杉咲花、監督・脚本の今泉力哉がタッグを組んで贈る、考えすぎて