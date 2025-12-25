レースクイーンの池永百合が、25日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ近影を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。【写真】“元アイドル”29歳レースクイーン・池永百合が「スタイル抜群」水着姿も（17枚）池永が「ブラックサンタも好き？」と投稿したのは黒のサンタコス姿。オフショルダー×ミニスカートで魅せた。ファンからは「最上級に可愛い」「美しすぎる」「スタイル抜群」などの声が集まっている。