ホワイトソックスと契約ポスティングシステムを利用しての米大リーグ移籍を目指していた村上宗隆内野手は、ホワイトソックスとの2年総額3400万ドル（約53億6300万円）の契約が決まり、22日（日本時間23日）に入団会見に臨んだ。早速、米メディアにも出演。ユーモアたっぷりのやり取りを披露し、現地のファンを虜にしている。米イリノイ州地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」でレポーターを務めるチャック・ガーフィエン