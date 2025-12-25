俳優復帰した伊勢谷友介（４９）の姿に衝撃が走った。伊勢谷は昨年３月に公開された映画「ペナルティループ」に出演し、同作の舞台あいさつで約３年ぶりに公の場に姿を見せていた。２５日までに更新したインスタグラムでは「パーマをかけに代々木八幡にある＠ｈａｉｒ＿ｄｅｓｉｇｎ＿ａｐｐｌｅへ。今回もいつも通りのお気に入りを作ってくれた」とふわふわのパーマヘアにイメチェン。さらに連続投稿で「ＭＥＬＴＯＮ