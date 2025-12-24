株式会社オートバックスセブンは、グループ初となるカーオーディオ特化型店舗「オートバックス オーディオテーラー 千葉・蘇我インター」を2025年12月19日に千葉市緑区でオープンした。 同店舗は、店内に試聴台やデモカーを備え、純正オーディオとの比較を通じて音の違いを体感できる環境を用意。車種や音楽嗜好に応じた最適な音響提案を行うほか、技術