紅葉シーズンでドライブが増える10月は、洗車の機会も多くなるタイミング。虫汚れや雨染みが気になる季節だけに、洗浄力・泡立ち・仕上がりの艶など、カーシャンプーの性能にこだわるユーザーが増えている。 この記事では、2025年10月のオートバックス／イエローハットで売れたカーシャンプーTOP10を紹介する。 ※2025年10月の販売データをもとに作成しています。