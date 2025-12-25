2025年に発売された月刊文藝春秋の膨大な記事の中から、好評だった特集記事を紹介します。 SNS全盛で、繋がりすぎる現代にウンザリなあなたへ、多忙な著名人がアドバイスする特集「つながらない生活新様式」（7月号）。臨床心理士・東畑開人氏の記事から一部紹介します。◆◆◆心の健康や回復の根源は「つながり」にある。心理士として真剣にそう考えていて、実際に本や新聞にそのようなことを書いてきたし、臨床でもそ