2025年7月に行われた参院議員選挙で、私は「チームみらい」党首として比例代表で1議席を獲得して当選しました。チームみらいも得票率で2％を超え、公職選挙法などの政党要件を満たして国政政党になりました。8月の臨時国会で初登院し、その後も基本的には毎日、永田町に通っています。【写真】この記事の写真を見る（2枚）安野貴博氏チームみらいが掲げた「100日プラン」日々、立場が変わったことを実感しています。2024年に東