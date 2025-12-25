【クリスマスも傘の出番】きょう（木）も全国的に傘が必要でしょう。はじめは曇り空のところも次第に雨が降りだしそうです。関東も午後から再び雨の予想です。雨は強まって降るところもありそうなので、大きめのしっかりとした傘があると安心です。【手袋などで防寒対策を】最高気温は平年よりも高めのところでも、冷たい雨が降るので、数字以上に寒く感じられそうです。また、夕方からは西日本や北陸を中心に非常に強い風が吹き荒