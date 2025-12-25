アメリカ第一主義を掲げて、世界各国に「関税戦争」を仕掛けるなど、対立構図を作って自国の有利にすべく動いてきたドナルド・トランプ大統領の第2次政権。国内でも個人的な恨みによる対立構図が顕在化している。トランプ大統領が目の敵にしているのが、インテリジェンス機関だ。スパイ活動を行うCIA（中央情報局）や、捜査権や逮捕権をもつ法執行機関であり情報機関でもあるFBI（連邦捜査局）、通信や衛星などを傍受する国防総