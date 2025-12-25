俳優の福士蒼汰が主演を務める2026年1月13日スタートのフジテレビ火9ドラマ『東京P.D.警視庁広報2係』（毎週火曜後9：00※初回15分拡大）に、草川拓弥（超特急）、篠田諒、東雲うみの出演が決定した。【全身ショット】カッコイイ！全身ブラックコーデで登場した福士蒼汰本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案