シェラトン都ホテル東京は、「苺とショコラのアフタヌーンティー」を2026年1月6日から2月28日まで数量限定で提供する。苺をピスタチオクリームとアーモンド生地で重ねたフレジェ、苺とショコラブランのムース、苺とショコラのロールケーキ、苺とレモングラスのゼリー、苺を模した苺のマカロン、国産牛のテリヤキバーガー、牛肉の煮込みタルトレット、冷製ビーツのスープと赤い野菜のサラダ、ハムと赤玉ねぎのピクルス スモークマス