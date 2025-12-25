NTTドコモは、決済サービス「d払い」で、年末年始のd払い残高から銀行口座への入金日を案内している。 年末年始は、d払い残高から銀行口座への出金操作を行うタイミングにより、実際の入金日が異なる。たとえば、12月25日12時～26日12時までに出金操作を行った分は、2026年1月15日に入金される予定だ。 1月5日12時以降の操作については、通常通り出金操作完了から1～2営業日後に入金される体制に