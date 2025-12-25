村上の2年契約は球団にとっても好都合のようだ(C)Getty Imagesまさに“驚きの決着”と言わざるを得ない。ヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた村上宗隆は、現地時間12月22日、新天地がホワイトソックスに正式決定し、本拠地レートフィールドで入団会見を実施。この意外な移籍先や、2年3400万ドル（約53億円）という比較的“小規模”な契約内容には、米識者から様々な反応が上がっている。【動画】村