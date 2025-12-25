復刻された純金製「水戸虎銭」の虎の姿が描かれた面（水戸市提供）水戸市が、幕末に水戸藩で鋳造されていたと伝わる銅銭「水戸虎銭」を復刻した。市によると、躍動感のある虎が表現された実物はコイン収集家に人気が高いといい、ふるさと納税返礼品として純金製と銀製を用意。担当者は「大規模に造られていたとされており、歴史に思いをはせてほしい」と話す。水戸虎銭は円形で中央に四角い穴が開き、虎の姿を描いた面と「富国