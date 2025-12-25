伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第１６回は１５年連続６７回目出場の順大。＊＊＊＊遠藤滉己（こうき）主務は、同じ４年生の石岡大侑（ひろゆき）主将を推す。１０月の箱根予選会では、チーム６番手の個人６６位で２位通過に貢献。１１月の全日本大学駅伝も６区区間５位と好走を披露した。「今年はキャプテンシーを持って、チーム