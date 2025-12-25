長野県東部に位置する中核都市・上田市。東西に流れる清流・千曲川のほとりにあるのが長野代表・上田西高等学校です。12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に出場し、29日の1回戦、29大会ぶりの出場となる滋賀代表・水口高校とニッパツ三ツ沢球技場で対戦する、上田西の応援したくなる5つのポイントを紹介します。1.多くのスポーツ選手を輩出上田西は昭和35年4月、上田城南高校として開校。昭和62年3月に全面移転