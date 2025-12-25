24日、ウクライナの首都キーウにある聖ミハイル黄金ドーム修道院で執り行われた礼拝（共同）【キーウ共同】ロシアが侵攻を続けるウクライナが24日、クリスマスイブを迎えた。首都キーウにある聖ミハイル黄金ドーム修道院では礼拝が執り行われ、平和を希求する大勢の市民が祈りをささげた。「どうか無事に帰ってきて」。戦地にいる兵士の家族は時折涙を見せながら再会の日が早く訪れることを願った。ウクライナでは、ロシア軍に