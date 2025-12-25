広島・小園海斗内野手が２４日にマツダスタジアムを訪れ、契約更改の日程を未定とした。球団との交渉について「分からない。言えることはない」と進展がないことを示唆。契約の更改が越年すれば、球団では２０１２年の前田（現楽天）以来となる。今季は首位打者と最高出塁率の２冠を獲得し、推定年俸９０００万円からの大幅アップが見込まれている。