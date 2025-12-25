勝ちパターンの救援陣の一角を担った藤井が5千万円増の年俸1億2千万円でサインした。10年目の今季はチーム2位タイの51試合に登板して2勝3敗2セーブ、19ホールド、防御率1・44の好成績をマーク。「1年間けがなく完走できた。チームも日本一になって、充実したシーズンだった」。個人的には納得の表情を見せた一方で、負担の多い救援投手の査定システムの改善を球団に要求したことも明かした。（金額は推定）