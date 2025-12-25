4年契約の1年目を終えた上沢が、現状維持の年俸2億5千万円プラス出来高払いで更改した。米国球界から復帰1年目の今季は自己最多タイの12勝を挙げるなど「2桁勝利カルテット」の一角として活躍。「いろんな経験をさせてもらい、精神的にも強くなれた」と振り返り、チームスタッフやファンへの感謝も口にした。キャリアハイを更新する180投球回を目標に掲げる来季は「大事な試合に勝てるような選手になりたい」と投手陣の柱を目指