ソフトバンクの大関友久投手（28）が24日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉を行い、8千万円増の年俸1億7千万円でサインした。自身初の大台超えに「大変うれしいし、もっと大きくなれるよう一層頑張りたい」と笑顔で語った。6年目の今季は登板24試合全てに先発して自己最多を大きく更新する13勝（5敗）、防御率1・66の好成績を残し、勝率第1位の初タイトルを獲得。「すごくいい状態が続いて、自分の中でも大きく進んだ一年