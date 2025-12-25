大分県日田市のサッポロビール九州日田工場が長年にわたって歳末に募金を寄付していることに対し、赤い羽根共同募金で知られる社会福祉法人・中央共同募金会（東京）から表彰状が贈られた。長谷川久工場長は「募金を続けているのを評価されたのは光栄でうれしい」と述べた。同工場では、敷地内の広場にある高さ1メートルのヱビス像に向かって来場者が投げ入れたお金や、近くで販売する絵馬やおみくじの益金を「ヱビス夢祈願金