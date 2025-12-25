江戸時代に天領として栄えた大分県日田市豆田町の往時を伝える企画展「天領日田を彩る遺跡たち〜豆田町を中心とした江戸幕府直轄地の栄えた暮らし」が、同市友田の市埋蔵文化財センターで開かれている。来年3月31日まで。入館無料。現在の月隈公園にあった永山城跡をはじめ、その南側に置かれた代官所「永山布政所」跡、豆田地区にある国重要文化財の長福寺や、国史跡の咸宜園跡などの発掘調査の様子を紹介。出土遺物や写真パ