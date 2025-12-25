熊本県と熊本市が連携する重要施策について協議する定例の調整会議が24日、県庁で開かれた。8月の記録的大雨による被害を受け、河川に堆積した土砂の撤去や排水機場の耐水化、河川監視カメラの増設などを進めることを確認。県有スポーツ施設の整備についても情報を密に共有し、連携を強化することで合意した。木村敬知事と大西一史市長は「トップ同士が合意し、前に進めることを公の場で確認して県民に示すことが大切」と声を