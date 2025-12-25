·§ËÜ¸©È¬Âå»ÔµÄ²ñ¡ÊÄê¿ô28¡Ë¤Ï23Æü¤ÎÄêÎã²ñºÇ½ªËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿»Ô¿·Ä£¼Ë¤Î·úÀß¹©»ö¤ò½ä¤ëÃÌ¹çµ¿ÏÇ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Àß·×¡¦»Ü¹©¤Î°Õ»×·èÄê¤ÎÅ¬ÀµÀ­¤Ê¤É¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏÊý¼«¼£Ë¡100¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Ä´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ëµÄ°Æ¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¤¿¡£Æ±·èµÄ°Æ¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Îµ¿Ç°¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ»ÔµÄ15¿Í¤¬Äó½Ð¡£Ãæ»³Í¡ÉÞºÈ»ÔµÄ¤Ï¡Ö·úÀß¹©»ö¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤ä´ØÏ¢Ê¸½ñ¤¬Æ°²è¥µ¥¤¥È