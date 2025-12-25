長崎県平戸市の生月町博物館・島の館が開館30周年を迎え、現地で節目を祝う式典が開催された。同館は江戸時代に日本最大規模を誇った益冨組による捕鯨や、長い迫害にもめげず受け継がれた隠れキリシタンの信仰、豊かな自然の中で育まれてきた農漁業の姿などを紹介。折々の企画展や隠れキリシタン口伝の祈り「オラショ」の実演などで注目を集めている。11月29日の式典では松尾有嗣市長が「市民の生涯学習の、また来館者の文化