長崎県雲仙市千々石町の橘神社に高さ12・3メートルのジャンボ門松が登場し、迎春ムードを盛り上げている。有志でつくる実行委員会が2000年から毎年製作し、初回分は高さ9・866メートルで当時のギネス記録に認定されたという。大鳥居前に置かれた門松は胴回り8メートル。モウソウチクを24本ずつ束ねて一対に仕立てた。午後10時ごろまでライトアップする。橘昌樹宮司（58）は「地震や火事といった自然災害の多い一年だった。平穏