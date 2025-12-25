五島列島でドローンを使って医薬品や日用品を運ぶ配送会社「そらいいな」（長崎県五島市）が、人口減少や人手不足であえぐ離島の「物流革命」に挑んでいる。11月には操縦者の目が直接届かない距離で、地上に人がいるエリア内を自由に飛ぶ全国初の「レベル4」での実証実験を実施した。玄関先に荷物を届ける「軒先配送」を目指す、土屋浩伸社長（37）に事業の意義や展望を聞いた。−2021年に創業し、小型飛行機のような「固定翼