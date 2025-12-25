高市早苗政権の首相官邸幹部が「日本は核を保有すべきだ」と記者団に述べたことなどを受け、長崎県内の被爆者でつくる4団体が24日、長崎市内で記者会見を開き、「あの苦しい時代から立ち上がってきた80年を踏みにじる発言を被爆者は許さない」とする抗議文を発表した。官邸や自民と維新両党の党本部に提出する。長崎原爆被災者協議会や県平和運動センター被爆者連絡協議会の代表者4人が参加した。12日に、非核三原則の堅持を求