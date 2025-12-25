私はシングルマザーのハルミ。突然元夫のリュウタから、「再婚するなら養育費は払わない」とLINEが来ました。私は驚きと怒りで即座に電話をかけました。再婚の予定なんてないのに、共通の知人であるエンドウさんがデタラメを言いふらしたらしいのです。男と出かけているとか、近々入籍予定だとか……しかも母の誕生日に載せた豪華なランチのSNS投稿が「養育費がなくても困らない証拠」として使われたなんて、呆れて言葉も出ません