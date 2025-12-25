方城村（現福岡県福智町）で発生し、国内最大規模とされる炭鉱爆発事故「方城大非常」の慰霊祭が27日夜、現場近くの山神（やまのかみ）社跡で開かれる＝QRコード。竹灯籠で鎮魂の火をともし、遺族による紙芝居で悲劇を胸に刻む。実行委員代表の高橋学実さん（42）は「（現地の）招魂碑の存在を知らない人も多い。足を運んでもらうきっかけにしたい」と来場を呼びかける。方城大非常は1914（大正3）年12月15日午前9時40分ごろ、